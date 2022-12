Podwójna uroczystość w SOSW nr 1 w Kutnie. Pojawili się na niej m.in. senator Błaszczyk i starosta Kowalik [ZDJĘCIA]

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości, następnie przedszkolaki wraz z rodzicami wystąpili w muzycznym przedstawieniu artystycznym. Po występie rozpoczęło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka, którego dokonał Przemysław Błaszczyk i Daniel Kowalik, a Marek Kubasiński każdego pasowanego przedszkolaka odznaczył wyjątkowym medalem upamiętniającym tę chwilę.

- Bardzo się cieszę, że zarząd powiatu kutnowskiego zdecydował się na to, by taki oddział przedszkolny powstał. A przede wszystkim cieszę się, że Państwo zdecydowaliście się, by swoje pociechy tutaj przysłać, by mogły już od najmłodszych lat rozwijać się. Ogromne podziękowania dla pani dyrektor i całego personelu za przygotowanie dzisiejszego wydarzenia, bardzo wyjątkowego. Gratuluję i życzę powodzenia - mówił Błaszczyk.