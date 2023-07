Nie przywoź z wakacji dodatkowych kilogramów! Jak walczyć z otyłością i nadwagą nie tylko latem? Radzi NFZ

W wakacje zamiast zadbać o swoje zdrowie często wystawiamy je na ciężką próbę. Długie wylegiwanie się na plaży, niezdrowe przekąski i słodzone napoje mogą sprawić, że zamiast zastrzyku energii zafundujemy sobie dodatkowe kilogramy. Tymczasem otyłość i nadwaga to coraz poważniejszy problem, który może mieć tragiczne konsekwencje. W walce z nim na kilka sposobów wspiera nas NFZ.

Gofry, lody, słodzone napoje i frytki to przysmaki bez których wielu z nas nie wyobraża sobie wakacji. Do tego zamiast aktywnego wypoczynku często wybieramy leżenie na plaży. W konsekwencji zamiast zadbać latem o siebie, wracamy z wojaży grubsi i bez energii. Jeśli przez cały rok będziemy popełniać podobne błędy, grożą nam przykre konsekwencje: nadwaga, otyłość i ich powikłania.

Groźne konsekwencje otyłości

Już co czwarty dorosły Polak cierpi na otyłość, a trzech na pięciu ma zbyt wiele kilogramów. Coraz częściej otyłe są też dzieci. Otyłość nazywana jest już światową epidemią, bo liczba osób otyłych i z nadwagą rośnie. Za kilka lat otyły będzie już co trzeci dorosły Polak. Tymczasem skutki otyłości mogą być tragiczne. Konsekwencją otyłości jest nie tylko odmienny wygląd, zadyszka podczas wakacyjnych aktywności fizycznych, ale też szereg poważnych chorób. Osobom otyłym częściej grozi m. in. insulinooporność, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, problemy z układem kostno-stawowym, a nawet obniżenie nastroju i depresja.

Otyłość to także ryzyko przedwczesnego zgonu. Z raportu Narodowego Funduszu Zdrowia z 2019 roku wynika, że w ostatnich latach 1,4 tys. osób w Polsce umierało rocznie z powodu… spożywania słodzonych napojów. Około 400 tys. osób co roku zapada na cukrzycę (zazwyczaj związaną z otyłością), zaś z powodu cukrzycy średnio co 2 godziny dokonuje się w Polsce amputacji kończyny. Otyłość. Choroba wagi ciężkiej. Sprawdzone informacje o otyłości i jej konsekwencjach Lato ze swoim bogactwem warzyw i owoców sprzyja zdrowej diecie 123RF

Jak nie przytyć latem?

Tymczasem lato to wspaniały czas na prowadzenie zdrowego stylu życia. Kilka porad dla osób wypoczywających ma dietetyk mgr Michał Marciniak.

- Przede wszystkim zadbajmy o aktywność fizyczną i korzystajmy z sezonowych produktów, których teraz jest mnóstwo – radzi dietetyk. - Zamiast kupować lody czy pizzę możemy zrobić je samodzielnie w domu, ze zdrowszych składników - radzi. Ważne też jest odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w upalne dni.

Michał Marciniak podkreśla, że w wakacje nie musimy całkowicie rezygnować z popularnych przekąsek, ale powinniśmy korzystać z nich z umiarem. - Nie wychodźmy z domu z pustym żołądkiem, przed wyjściem zjedzmy pełnowartościowe śniadanie. Będziemy wtedy bardziej odporni na pokusy- radzi dietetyk. Jest zdania, że możemy od czasu do czasu sięgnąć loda czy gofra. - Zróbmy to jednak po zbilansowanym posiłku – mówi.

Zdrowy styl życia na dłużej

Jednak o właściwą dietę i aktywność fizyczną powinniśmy troszczyć się przez cały rok, także po wakacjach. Dla ułatwienia kilka bezpłatnych rozwiązań przygotował NFZ. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasza masa ciała jest prawidłowa, możemy to sprawdzić w kiosku profilaktycznym. W Łodzi znajdziemy go w sali obsługi oddziału NFZ przy ul. Targowej 35. Oprócz masy ciała w kiosku określimy też nasze BMI, także sprawdzimy ile w naszym ciele jest mięśni, a ile tkanki tłuszczowej, w tym bardzo groźnego, otulającego narządy wewnętrzne tłuszczu trzewnego. Wydrukowane wyniki możemy omówić na miejscu ze specjalistą ds. profilaktyki, który doradzi co robić dalej, jaką aktywność i dietę wybrać. Pomiar w kiosku i rozmowę możemy zarezerwować przez stronę www.wizyty.nfz-lodz.pl lub przez Telefoniczną Informację Pacjenta – dzwoniąc pod bezpłatny i całodobowy numer 800 190 590. Pomiary w przenośnych urządzeniach możemy też wykonać podczas akcji wyjazdowych łódzkiego oddziału NFZ.

Diety i programy treningowe NFZ w internecie

Z pomocą NFZ możemy też szukać rozwiązań samodzielnie. Znając naszą masę ciała, wzrost i aktywność możemy dobrać odpowiednią dietę korzystając ze specjalnego portalu NFZ z dietami, dostępnego na stronie www.diety.nfz.gov.pl. Znajdziemy tu diety przystosowane do różnych sytuacji zdrowotnych, np. dla seniorów, cukrzyków, osób otyłych czy w depresji. Wszystkie jednak oparte są na tzw. diecie DASH. To dieta uważana obecnie za najzdrowszą, oparta na produktach pełnoziarnistych, warzywach rybach, drobiu, orzechach i zdrowych tłuszczach za to ograniczająca spożycie cukru, soli, produktów przetworzonych i czerwonego mięsa.

Tu znajdziesz bezpłatne plany dietetyczne przygotowane przez NFZ Planując aktywność fizyczną możemy skorzystać z gotowych programów treningowych dla osób początkujących np. „8 Tygodni do zdrowia” lub cyklu „Ćwiczenia fizyczne dla osób dorosłych” dostępnych bezpłatnie m. in. na stronie internetowej Akademii NFZ (www.akademia.nfz.gov.pl) czy też na profilu Akademia NFZ na portalu YouTube (www.youtube.com).

NFZ