Groźny wypadek pod Kutnem. Matka z dzieckiem w szpitalu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Joanna Elwertowska-Janik

Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło dzisiaj (13 grudnia) na DK 92 pod Kutnem. Samochód osobowy wpadł do rowu, w wyniku czego matka z dzieckiem trafiły do szpitala.