Frekwencja z godziny 17 w powiecie kutnowskim. Gdzie największa, a gdzie najmniejsza? Daniel Sibiak

O godzinie 12.00 najwyższa frekwencja była w gminie Dąbrowice zdjęcie ilustracyjne

Wybory samorządowe 2024. Trwa głosowanie w pierwszej turze wyborów samorządowych. Lokale wyborcze otwarte są od godziny 7 do 21. Do godziny 17 frekwencja w powiecie kutnowskim wyniosła 39,99%. Najwięcej osób póki co poszło do głosowania w gminie Dąbrowice, a najmniej w gminie Żychlin.