Dzień Edukacji Narodowej 2022 w Kutnie. Tak wyglądało święto nauczycieli w II LO im. J. Kasprowicza [ZDJĘCIA] Joanna Elwertowska-Janik

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić” to myśl przewodnia tegorocznego Święta Edukacji Narodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie. Jak co roku, 14 października uczniowie zebrali się, by wyrazić swoją wdzięczność nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za poświęcony czas, trud oraz zaangażowanie w proces ich kształcenia i wychowania.