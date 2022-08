Dożynki gminy Bedlno. Tak świętowano w Szewcach Nadolnych ZDJĘCIA

Dożynki rozpoczęły się od tradycyjnej mszy polowej. Od godz. 18 do 20 trwał blok koncertowy. Na scenie wystąpili zespoły Extazy i Long & Junior. Do północy trwała natomiast potańcówka z zespołem Gest.

- Zespół Extazy znany z hitów „Noc taka czarna”, „Buzi to za mało”, „Jesteś moją wyśnioną” czy „Dziewczyna idealna” gościł u nas rok temu na dożynkach powiatowo-gminnych w Dąbrowicach i porwał tłumy fanów do zabawy. Bardzo się cieszymy, że zapoczątkowaliśmy organizację gali disco-polo podczas dożynek. To świetna okazja, by po uroczystościach obrzędowych Święta Plonów bawić się z mieszkańcami przy gwiazdach porywających do zabawy. Również zespół Focus, który dziś będzie gościł na dożynkach w gminie Nowe Ostrowy, porywał fanów do zabawy na pierwszych dożynkach, które odbyły się po 10-letniej przerwie w gminie Strzelce, bardzo miło to wspominam - mówi Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.