48. Święto Róży w Kutnie już trwa. Jarmark, targi, foodtrucki i wystawy już można odwiedzać. Zobacz co jeszcze jest w programie FOTO Joanna Elwertowska-Janik

Od dzisiaj (9 września) do niedzieli (11 września) w Kutnie trwa największe w Polsce święto o tematyce różanej. Jarmark, wystawy, foodtrucki... Zobaczcie co dzieje się już teraz na 48. Święcie Róż w Kutnie jeszcze przed oficjalnym otwarciem imprezy oraz zobaczcie co nas czeka.