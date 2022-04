Za nami uroczyste otwarcie Rady Wsparcia przy Kutnowskim Szpitalu Samorządowym --> ZDJĘCIA

- Każdy z Nas wie, że najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszym mieszkańcom. Bardzo istotny jest głos naszego społeczeństwa w sprawach na temat funkcjonowania szpitala, mówienie o potrzebach, o zmianach, tak by były one jedynie na lepsze. Kutnowski Szpital Samorządowy to spółka, która działa dla mieszkańców całego naszego regionu – mówił Daniel Kowalik, starosta kutnowski