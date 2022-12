Za nami promocja XXVI Kutnowskich Zeszytów Regionalnych. Autorzy opowiedzieli o swoich publikacjach [ZDJĘCIA]

"26 tom "Kutnowskich Zeszytów Regionalnych" ukazuje się w roku obchodów 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i zakończenia kadencji 2018-2022. Jubileusz świętujemy w zmienionym składzie Zarządu - to dla nas nowy początek, ale i nowe niepokoje. Drastyczny wzrost cen papieru i usług drukarskich zapewne nie pozostanie bez wpływu na naszą działalność wydawniczą. Ponadto, z przyczyn losowych, zespół redakcyjny pracuje w ograniczonym składzie. Wierząc, że jest to stan tymczasowy, oddajemy Państwu kolejny tom rocznika, który inauguruje współpracę z nową drukarnią" - czytamy we wstępie opracowanym przez Grażynę Baranowską, wiceprezes TPZK.