Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Sprawdź kandydatów do Sejmu z okręgu numer 11 i kandydatów do Senatu z okręgów numer 25, 26, 27

Jacy kandydaci startują do Sejmu z okręgu nr 11 i Senatu z okręgów nr 25, 26, 27? Karolina Misztal

Wybory parlamentarne 2023 zbliżają się wielkimi krokami. Opublikowano listy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 11 i do Senatu z okręgów numer 25, 26, 27. Wybieramy jedno nazwisko z listy kandydatów do sejmu oraz jedno z listy senatorów. Dowiedz się koniecznie, na jakie osoby możesz głosować w swoim okręgu. Pełna lista kandydatów znajduje się poniżej.