Wraca Ogólnopolski Festiwal Piosenki "Kwietnik". Trwa nabór zgłoszeń

Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Kwietnik”, skierowany do śpiewających dzieci od 6 roku życia i młodzieży do 19 lat (decyduje rok urodzenia) z całej Polski, a od 2009 roku jest integralną częścią programu kutnowskiego Święta Róży.

Trwa nabór zgłoszeń

Regulamin oraz formularz zgłoszeń ONLINE znajdują się na stronie internetowej Kutnowskiego Domu Kultury TUTAJ. Nagranie demo w formacie mp 3 należy załączyć do zgłoszenia i przysłać na adres organizatora do 26 sierpnia. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w festiwalu ukaże się na tej samej stronie do 29 sierpnia.