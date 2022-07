Wkrótce X Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz Dni Otwartych Koszar! PROGRAM

To będzie 10 edycja Odysei Historycznej, ale pierwsza która odbędzie się w Kutnie. Wcześniej imprezę organizowano w podkutnowskim Leszczynku w dworku pałacowo -parkowym, który został zrewitalizowany.

Piątek, 22 lipca - zbiornik wodny przy Kutnowskim Domu Kultury

Rejsy łodzią wikińską po zbiorniku wodnym od godziny 12 do 18.

Piątek, 22 lipca - teren starej strzelnicy wojskowej na Sklęczkach

Dzieci do lat 14- wstęp wolny. Bilet - 10 zł od osoby (ważny przez jeden dzień). Kasa czynna do godziny 22. Teren zlotu otwarty dla zwiedzających do zakończenia koncertu.

godz. 16 - Otwarcie terenu dla zwiedzających

godz. 18 - Oficjalne otwarcie X Zlotu GRH Odyseja Historyczna.

godz. 20:30 - Koncerty zespołów Farben Lehre i Czarny Bez

Sobota, 23 lipca - teren starej strzelnicy wojskowej na Sklęczkach