Wina spod Kutna jednymi z najlepszych w Polsce! "Witaj Słońce" ponownie nagrodzona ZDJĘCIA

Konkurs jest projektem, który zadebiutował na Międzynarodowych Targach Poznańskich przed rokiem. Ma on promować polskie wina i dlatego tylko te mogą przystąpić do rywalizacji. Do udziału w WINOPL zgłosiły się 82 winnice. Wina podzielono na 20 kategorii i łącznie przyznano 105 medali: 7 złotych, 36 srebrnych i 62 brązowe, dodatkowo 6 win otrzymało tytuł Championa.

Patronem merytorycznym konkursu WINOPL zostało Stowarzyszenie Sommelierów Polskich, a wina oceniane były głównie przez członków Stowarzyszenia - sommelierów doświadczonych w ocenie i selekcji wina oraz obcującymi na co dzień z różnorodnymi winami pochodzącymi z całego świata. W jury nie zabrakło medalistów Mistrzostw Polski Sommelierów, Mistrzów Polski Zachodniej Sommelierów, jak i sommelierów z topowych polskich restauracji.

W dniach 22-23 lutego komisja składająca się z 18 osób poddała ocenie 316 polskich win. Następnego dnia o godzinie 22. ogłoszono wyniki.