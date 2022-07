Wielkie gwiazdy i całkiem nowe atrakcje na 48. Święcie Róży! Sprawdź co czeka nas w jedyny taki weekend pachnący różami

Najważniejszym punktem będzie oczywiście Ogólnopolska Wystawa Róż oraz instalacje różane przygotowywane przez najwybitniejszych polskich florystów.

- Na wystawie zostaną zaprezentowane róże pochodzące ze szkółek z całej Polski. Udało nam się przez te lata zbudować bardzo duży prestiż tego wydarzenia. Oprócz tego wracamy do organizacji Konferencji Różanej. Będzie to konferencja międzynarodowa, bo przyjadą do nas przedstawiciele z Islandii, Rumunii i Szwecji. Zostajemy przy pomyśle instalacji różanych w przestrzeni miejskiej, będzie można się przy nich fotografować – mówi Weronika Lenarczyk, zastępca dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury.