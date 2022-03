Wiceminister Rzymkowski dziękuje za pomoc Ukrainie i apeluje o spokój. Dziś odbyła się konferencja prasowa w Kutnie ZDJĘCIA

Co jako zwykli obywatele możemy według Marcina Motylewskiego zrobić? Zachęca on do bojkotu Rosji:

- Zachęcam bardzo państwa do bojkotu produktów rosyjskich. Jak je poznać? To jest kod kreskowy zaczynający się od cyfr "46". To też jest jakiś sposób na to, żebyśmy my jako zwykli konsumenci dołożyli swoją skromną cegiełkę, żeby zniechęcić reżim Putina do tej wojny. Jeżeli wpłacamy datki jako pomoc finansowa, to też sprawdzajmy, gdzie to czynimy. Nie obserwujmy rosyjskich stron internetowych i influancerów, ponieważ nabijamy im w ten sposób zasięgi - to jest kolejna rzecz, którą możemy zrobić. Nie prowokujmy wydarzeń z rosyjskimi obywatelami, którzy u nas są, bo propaganda kremlowska będzie takie sytuacje rozdmuchiwać do absurdalnych rozmiarów - mówił Motylewski.