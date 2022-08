W weekend Żychlin, Krośniewice i Dąbrowice będą dziękować za plony [PROGRAMY IMPREZ]

Dożynki gminy Dąbrowice

Już w najbliższą sobotę (3 września) o godz. 15 uroczystą mszą świętą w intencji rolników w kościele pw. św. Wojciecha rozpoczną się dożynki w Dąbrowicach. Stamtąd korowód w towarzystwie kapeli "Krośniewiacy" przejdzie na plac rekreacji, gdzie po obrzędach i przemówieniach okolicznościowych wystąpią Dąbrowickie Nutki, Łanięckie Słowiki, Krośniewiacy, Light of hope, Oktawa i zespoły śpiewacze z Krzyżanowa.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół 2 for You, po którym zagra DJ Andreas. Do samej północy do zabawy zagrają zespół EL-Projekt oraz DJ Majkel.