W powiatowych szkołach powstaną nowe EKOpracownie

Nowe EKOpracownie powstaną w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie (dofinansowanie do kwoty 56 tys. 331 zł), II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie (dofinansowanie do kwoty 56 tys. 670 zł), Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (dofinansowanie do kwoty 56 tys. 755 zł), ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie (dofinansowanie do kwoty 59 tys. 992 zł) i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „DoMOStwo” w Żychlinie (dofinansowanie do kwoty 47 tys. 374 zł).

- Cieszę się, że standard i wyposażenie sal dydaktycznych się sukcesywnie poprawia - mówił Daniel Kowalik, starosta kutnowski.

- Nowe EKOpracownie z całą pewnością podniosą komfort pracy dla nauczycieli i nauki dla uczniów. Zapewniam, że to nie jest koniec zmian, w kolejnym roku będziemy starać się o kolejne środki - komentowała wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska.

EKOpracownie mają powstać do 30 czerwca 2023 roku.