W Kutnie rusza program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Jak z niego skorzystać?

W programu skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności.Asystenci osób niepełnosprawnych mają pomagać w codziennych obowiązkach oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

- Chodzi przede wszystkim o pomoc w dojazdach w wybrane miejsce np. do domu, pracy, placówek oświatowych, gabinetów lekarskich czy na przykład do rodziny lub znajomych. Asystenci mają być też pomocni w załatwianiu spraw urzędowych czy nawiązywaniu kontaktów z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami. Osobiści asystenci będą do dyspozycji uczestników programu maksymalnie przez 60 godzin tygodniowo, ale czas pomocy będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb uczestników - informują miejscy urzędnicy.