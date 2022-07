W Kutnie powstaje nowy mural. Zobacz inne kolorowe ściany w mieście ZDJĘCIA

Nowopowstający mural będzie uzupełnieniem do siłowni zewnętrznej i boiska do koszykówki, które wkrótce będą dostępne dla mieszkańców (projekty z ubiegłorocznego KBO, ich koszt szacowany był na ok. 50 tys. zł). Tuż obok znajduje się plac zabaw, przy którym na ścianach również znalazły się barwne przedstawienia - też z inicjatywy radnego Michała Łuckiego i mieszkańców.

- Będąc wystarczająco zmotywowanym i wkładając w to pracę, można osiągnąć w życiu wszystko, co umysł wymyśli, dlatego stworzyłem ten mural. To moja druga inicjatywa robienia muralu, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem - komentuje Łucki.

Jak dotąd zakończona jest pierwsza część muralu z wizerunkiem koszykarza. Druga część będzie nawiązywać do siłowni.