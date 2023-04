W Kutnie będzie bezpieczniej. Podpisano umowę na dodatkowe patrole policji

Prezydent Zbigniew Burzyński oraz mł. insp. Paweł Ciechanowski, p.o. Komendanta Powiatowego Policji podpisali porozumienie dotyczące poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Kutna. Miasto na ten cel przekaże około 29 tys. 280 zł. Współpraca samorządu z policją w tym zakresie trwa już ponad 15 lat.

- Porozumienie zapewnia dodatkowe służby ponadnormatywne (122 służby) w okresie od 28 kwietnia do 15 listopada br. w dni tygodnia najbardziej zagrożone, a w szczególności piątki, soboty i niedziele oraz m. in. w trakcie Kutnowskiej Majówki i Święta Róży. Będą to minimum 2-osobowe patrole w umundurowaniu. Patrole piesze będą pełnione w wybranych miejscach w oparciu o wcześniejsze analizy stanu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami o charakterze chuligańskim oraz w miejscach wskazanych przez mieszkańców i analizę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - informują miejscy urzędnicy.