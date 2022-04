Uwaga na złodziei! W powiecie kutnowskim kradną katalizatory

Jak to może wyglądać? Na Co zwrócić uwagę?

W pobliżu auta, które ma paść łupem przestępców parkuje samochód, w którym siedzi kilka osób i obserwują otoczenie. Jeden z nich wyposażony w urządzenie do cięcia metalu wysiada i wchodzi pod podwozie, skąd wycina katalizator. Cały proceder nie trwa długo, dlatego tak ważna jest reakcja mieszkańców lub przechodniów na to, co się dzieje wokół nas. Jeśli widzimy kogoś, kto wykonuje jakieś prace przy samochodzie i słychać przy tym głośne dźwięki, zaalarmujmy niezwłocznie Policję. Tylko wtedy jest szansa złapać złodzieja na gorącym uczynku. Nawet jeśli okaże się, że to właściciel auta reperuje coś w swoim samochodzie, funkcjonariusze szybko wyjaśnią sprawę. Nie bądźmy obojętni. Przy tego typu kradzieżach ogromne znaczenie ma czas reakcji. Nigdy nie możesz mieć pewności, że złodziej nie czyha akurat na Twoje mienie.