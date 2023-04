Tygodniowy przegląd prasy 16.04.2023: Kutno, 9.04-15.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kutna

Trojaczki urodzone w środę w łódzkiej "Matce Polce" już w piątek 14 kwietnia opuściły szpital! To niezwykła sytuacja w przypadku ciąż mnogich. Zobaczcie zdjęcia i film - jak trojaczki i ich szczęśliwi rodzice opuszczają szpital.

Jakie są najrzadziej spotykane nazwiska noszone przez kobiety w Polsce? Jest najnowsze zestawienie udostępnione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, z którego można to wyczytać. Sprawdź w fotogalerii czy jesteś na liście.

Tak mieszka i żyje najpiękniejsza Polka, czyli Ola Klepaczka z Łodzi, która w ubiegłym roku została Miss Polski. Przez wielu uznawana za jedną z najpiękniejszych twarzy w Polsce wkrótce odda koronę nowej Miss. Tymczasem mamy dla Was jej najnowsze zdjęcia. Są zjawiskowe, a Ola Klepaczka wygląda na nich jak bogini.

Wielkanocny weekend za nami, oceniając go od strony policyjnej można powiedzieć, że należał do dość bezpiecznych. Niestety pomimo wielu apeli, nie brakowało tych, którzy lekceważyli przepisy i ryzykowali.

Pałac Saski w Kutnie zakwalifikował się do finału i będzie rywalizował o główną nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Inwestycja kosztowała 35,9 mln złotych.

Jak co roku, we wtorek po Lanym Poniedziałku mieszkańcy Grabowa (powiat łęczycki) i okolicznych miejscowości spotkali się, by wziąć udział w Święcie Palanta. Na placu Tadeusza Kościuszki drużyny Nieba i Piekła rozegrały tradycyjny mecz.