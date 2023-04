Trojaczki spod Kutna urodzone w środę w łódzkiej "Matce Polce" już w piątek opuściły szpital! To niezwykła sytuacja w przypadku ciąż mnogich

Trojaczki urodzone w środę w łódzkiej "Matce Polce" już opuściły szpital

Ciąża trojacza gdy do poczęcia dochodzi w sposób naturalny, tak jak u rodziców tych maluszków, a nie metodą in vitro, zdarza się raz na pół miliona urodzeń.

Adaś pojawił się o godzinie 11 z wagą 1500 gram, 45 centymetrów wzrostu.

Poród odbył się na bloku operacyjnym. Choć każda ciąża mnoga to ciąża wysokiego ryzyka, to młodzi rodzice mieli ogromne szczęście. Maluszki urodziły się zdrowe. To wielka zasługa położników, doktora Piotr Krajewskiego i profesora Michała Krekory, którzy bardzo pilnowali aby wszystko przebiegało zgodnie z planem

Pani Edyta pytana o to, jak zareagowała na wiadomość o tym, że zostanie od razu mamą trzech pociech wspomina: - Gdy spojrzałam na twarz męża po tym, jak lekarz powiedział, że będziemy mieli co troje dzieci zobaczyłam na niej chyba jeszcze większą radość niż moja - mówi pani Edyta. - Potem spojrzałam na twarz doktora, który wykonywał usg. Był zaskoczony dużo bardziej od nas, że będziemy mieć bliźniaki. Dopiero na kolejnej wizycie okazało się, że będą to trojaczki. Do porodu nie mieliśmy jednak pewności co do płci jednego z maluszków, czy będzie top drugi chłopiec czy druga dziewczynka.