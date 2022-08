Trasy rowerowe do 67 km od Kutna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Wycieczki rowerowe z Kutna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 67 km od Kutna, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,41 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 177 m

Suma zjazdów: 177 m

JackWolfskinWarszawa poleca trasę mieszkańcom Kutna

Długa trasa w zróżnicowanym terenie.

Rozpoczynamy z Warszawskiego Bemowa i kierujemy się do w stronę tamtejszego Lasu, Po pokonaniu zielonej części Warszawy przejeżdżamy przez Mościska i wjeżdżamy wprost do Kampinosu. Jest to niezwykle urokliwe miejsce i pojedyncza wycieczka nie odda tego co kryje w sobie. Jakiś czas temu udało nam się spotkać łosia, ot stał i zajadał sobie coś w oddali. Po wzajemnej obserwacji oddaliliśmy się w swoich kierunkach. Zadbaliśmy o miejsce, gdzie będziecie mogli złapać oddech i zjeść ciepły posiłek.