Trasy rowerowe do 67 km od Kutna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 67 km od Kutna, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Długa trasa w zróżnicowanym terenie.

Rozpoczynamy z Warszawskiego Bemowa i kierujemy się do w stronę tamtejszego Lasu, Po pokonaniu zielonej części Warszawy przejeżdżamy przez Mościska i wjeżdżamy wprost do Kampinosu. Jest to niezwykle urokliwe miejsce i pojedyncza wycieczka nie odda tego co kryje w sobie. Jakiś czas temu udało nam się spotkać łosia, ot stał i zajadał sobie coś w oddali. Po wzajemnej obserwacji oddaliliśmy się w swoich kierunkach. Zadbaliśmy o miejsce, gdzie będziecie mogli złapać oddech i zjeść ciepły posiłek.

Uwaga, w lub po dniach deszczowych tereny Kampinoskiego Parku Narodowego potrafią być podmokłe.

