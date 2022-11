Tragiczny wypadek pod Kutnem. Samochód ciężarowy potrącił 22-latka

Do zdarzenia doszło w piątek (4 listopada) około godz. 23.15 na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Dudki.

- Ze wstępnym ustaleń wynika, że kierująca Hondą Civic zatrzymała się na poboczu drogi w rejonie jednej z posesji. Tam wysadziła dwójkę pasażerów. Wyszli od strony pobocza. W pewnym momencie 22-letni pasażer wszedł na jezdnię i podszedł do kierowcy. Wtedy to doszło do potrącenia przez kierującego samochodem ciężarowym. Kierowca nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Mężczyzna, który wszedł na jezdnię nie miał elementów odblaskowych. 22-latek zmarł na miejscu. Zabezpieczono ślady oraz przeprowadzono oględziny miejsca wypadku. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kutnie wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Szukamy świadków tego zdarzenia, bądź osób, które mogą posiadać informacje np. na temat samochodu ciężarowego oraz kierowcy - mówi komisarz Edyta Machnik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.