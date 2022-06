Tragiczny pożar w kutnowskim. Nie żyje mieszkaniec kamienicy ZDJĘCIA

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło dziś w Grabowie (gm. Żychlin), gdzie w jednej kamienic przy ul. Dworcowej prawdopodobnie doszło do zaprószenia ognia. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie około godz. 8:30.

- W dniu dzisiejszym doszło do pożaru budynku wielorodzinnego, w którym jedna osoba poniosła śmierć - informuje kpt. mgr inż. Mariusz Dudkowski, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kutnie.