Tragedia w Kutnie. Z Ochni wyłowiono zwłoki mężczyzny

Około godziny 21.15 do dyżurnego kutnowskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o znalezieniu przez przypadkowych przechodniów na brzegu koryta rzeki Ochni przy ul. Mickiewicza zwłok mężczyzny. Na miejscu pojawiła się również straż pożarna oraz pogotowie.

- Strażacy wydobyli mężczyznę i do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację. Niestety, później lekarz stwierdził zgon mężczyzny – mówi mł. asp. Marcin Maćkowiak, dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

- Denat leżał z głową w wodzie. Przy mężczyźnie siedział pies, który został zabrany do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie do czasu ustalenia właściciela lub rodziny denata. Teraz kutnowska policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kutnie będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności w jakich doszło do śmierci mężczyzny - komentuje kom. Edyta Machnik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie.