Tomasz "Lipa" Lipnicki na urodzinowe święto klubu w Kutnie. Zdobądź podwójne wejściówki na piątkowy koncert Joanna Elwertowska-Janik

Znany z grup She i Skawalker, projektu solowego pod nazwą Lipali oraz członek Acid Drinkers i IIlusion (w której występuje do dziś), muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów oraz gitarzysta Tomasz "Lipa" Lipnicki już jutro (16 września) o godz. 19 wystąpi podczas drugich urodzin kutnowskiego klubu Reset. Dla naszych Czytelników mamy dwie podwójne wejściówki! A to nie koniec atrakcji...