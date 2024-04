Tak prezentują się wyniki głosowania do rady miasta i na burmistrza w gm. Krośniewice w wyborach 2024

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: CIEŚLIŃSKA Irena Maria: pozycja 15 : 3,31% (111 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: NOWAK Tomasz: pozycja 17 : 1,61% (54 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: PACHLIŃSKI Sławomir: pozycja 16 : 1,49% (50 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HELENY WUCKE: WUCKE Helena Maria: pozycja 18 : 4,03% (135 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: WIŚNIEWSKI Tomasz Robert: pozycja 15 : 2,78% (93 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: NOWAK Waldemar Jerzy: pozycja 16 : 3,52% (118 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: ZIÓŁKOWSKI Krystian Kamil: pozycja 15 : 2,78% (93 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: KLARZAK Zofia Iwona: pozycja 17 : 1,4% (47 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: CHMIELECKI Marcin: pozycja 16 : 2,95% (99 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: SUSKA Magdalena Patrycja: pozycja 15 : 2,51% (84 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: MARCINIAK Tomasz: pozycja 17 : 1,07% (36 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: WOLSKI Adrian Łukasz: pozycja 17 : 1,88% (63 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: MORDZAK Bartosz Marcin: pozycja 16 : 1,37% (46 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: STEFANIAK Wiesława Elżbieta: pozycja 15 : 1,07% (36 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: RATAJSKI Marek Arkadiusz: pozycja 16 : 4,6% (154 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: ŁUCZAK Piotr: pozycja 15 : 1,64% (55 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: MOLIK Adam: pozycja 17 : 1,01% (34 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: OŻAREK Agnieszka: pozycja 16 : 2,81% (94 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: ŁUKOMSKA Mariola Kazimiera: pozycja 15 : 1,7% (57 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: KACPROWICZ Jan Krzysztof: pozycja 17 : 0,87% (29 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: CHMIELECKA Anna Justyna: pozycja 16 : 3,58% (120 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PEDA Paweł Robert: pozycja 5 : 1,82% (61 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: GRZELAK Jakub Szymon: pozycja 17 : 0,78% (26 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: AMIŁOWSKI Witold Franciszek: pozycja 3 : 0,78% (26 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: CICHACZ Adam Józef: pozycja 16 : 3,97% (133 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: KUCHARSKA Alina Bożena: pozycja 15 : 2,81% (94 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: MARCINIAK Magdalena: pozycja 17 : 1,04% (35 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA ZIELIŃSKIEGO: ZIELIŃSKI Dawid: pozycja 19 : 2,27% (76 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: PURCHALAK-ALBIŃSKA Małgorzata: pozycja 16 : 1,82% (61 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: WRONKOWSKI Marcel Jakub: pozycja 15 : 1,46% (49 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA MODLIŃSKIEGO: MODLIŃSKI Daniel Jan: pozycja 20 : 3,76% (126 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: ZASADZKI Adam: pozycja 17 : 2,09% (70 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: LASOTA Bogumiła Dominika: pozycja 15 : 1,37% (46 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: GRYGLEWSKA-BIELECKA Izabela Małgorzata: pozycja 15 : 3,79% (127 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: KOCZASKI Wojciech: pozycja 16 : 3,13% (105 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: GRALAK Krzysztof Jan: pozycja 17 : 1,4% (47 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MACIEJEWSKA Sylwia: pozycja 5 : 0,87% (29 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: MICHALAK Sławomir: pozycja 15 : 4,24% (142 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: STOLARCZYK Ewa Kazimiera: pozycja 17 : 2% (67 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: DŁUŻEWSKI Włodzimierz: pozycja 5 : 0,69% (23 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: TRZECIAK Krzysztof: pozycja 15 : 2,33% (78 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: WYRZYKOWSKA Joanna: pozycja 17 : 2,21% (74 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI”-BARTOSZ JANISZEWSKI: WIŚNIEWSKI Gracjan Adam: pozycja 16 : 1,4% (47 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MARCINIAKA: WOJTASIAK Artur: pozycja 17 : 3,1% (104 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNA ERDMAN: WOJTCZAK Paulina: pozycja 15 : 2,89% (97 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na burmistrza w gm. Krośniewice

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na burmistrza w gm. Krośniewice

Kto może kandydować na burmistrza w wyborach samorządowych?

Na burmistrza może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na burmistrza?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.