Strażacy z powiatu kutnowskiego biorą udział w zbiórce sprzętu dla Ukrainy

Wczoraj Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak ogłasza zbiórkę sprzętu dla strażaków z Ukrainy.

- Nastąpił bardzo trudny czas. Musimy po raz kolejny stanąć w prawdzie i pomóc naszym przyjaciołom, strażakom z Ukrainy w walce o to, aby mogli ratować swoich braci, siostry, dzieci. Poprosili nas o wsparcie w sprzęcie, chcemy im to wsparcie dać. Potrzebujemy was, abyście nam pomogli ten sprzęt zebrać, bo są to duże ilości. Ogłaszam wielką zbiórkę sprzętu strażackiego dla naszych braci strażaków z Ukrainy - mówił nadbryg. Bartkowiak.