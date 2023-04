Seniorka z Kutna wyrzuciła oszczędności przez okno. Oszust podawał się za policjanta

Oszuści nie odpuszczają. Tym razem ich ofiarą padła seniorka z Kutna. Do zdarzenia doszło we wtorek (25 kwietnia) w godzinach popołudniowych. Kobieta zaufała dzwoniącemu na telefon oszustowi, straciła oszczędności życia. Policja nie chce podawać szczegółów. Niestety, na razie nikogo nie udało się zatrzymać.

- Ten przykład pokazuje, że musimy być cały czas czujni i pamiętać o swoich rodzicach i dziadkach. Starajmy się poświęcać czas bliskim seniorom, a także samotnym sąsiadom. Podczas spotkań nawiązujmy do sytuacji, które wydarzyły się w naszym mieście. Warto, żeby seniorzy wiedzieli, że oszuści cały czas są aktywni i mogą też do nich zadzwonić (...) Apelujemy również do bliskich osób starszych — zadbajcie o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im o zagrożeniach, wyczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami bądź dziadkami o zagrożeniach ze strony takich osób - mówi mł. asp. Daria Olczyk z KPP w Kutnie.