Samorządy szukają oszczędności. Miasto Kutno zmieniło operatora pocztowego

Rosnące w niespotykanym dotąd tempie rachunki za energię elektryczną, ogrzewanie czy podstawowe artykuły przemysłowe to zmartwienie nie tylko mieszkańców, ale i władz samorządowych. Jak podaje GUS, w lipcu br. gaz kosztuje już 44,9 proc. więcej niż przed rokiem. To samo dotyczy m.in. opału (131,2 proc. więcej r/r), benzyny (34,5 proc.), energii cieplnej (14,3 proc.) czy wywozu odpadów (8 proc.). W wielu miastach i gminach podejmowanie działań takich jak gaszenie latarni ulicznych czy rezygnacja z oświetlenia budynków to już nie wybór, a konieczność.

To jednak nie wszystko. Drożeją też powszechne usługi pocztowe.

Z przeprowadzonego przez Deutsche Post badania porównawczego wynika, że Polacy – w porównaniu do mieszkańców innych krajów europejskich – płacą za nie relatywnie dużo. Kiedy weźmiemy pod uwagę chociażby koszty pracy, to Polska znajdzie się już na 6. miejscu pod względem wysokości cen usług pocztowych wśród 31 europejskich państw. A to najbardziej dotyka klientów, którzy operują dużymi wolumenami przesyłek – a w tym gronie są właśnie Urzędy Gmin czy Miast. Tam kwoty zabezpieczone na wysyłkę korespondencji stanowią ważną część budżetu całego podmiotu.