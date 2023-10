Razem od pół wieku! Trzy pary świętowały jubileusze Złotych Godów w Kutnie

Złote gody w Kutnie

- W słowach skierowanych do Jubilatów pogratulował wspólnie spędzonych lat, podziękował im również za trud pracy zawodowej. Na kolejne lata wspólnej drogi prezydent Burzyński życzył Jubilatom dużo zdrowia, wiele radości i optymizmu w otoczeniu najbliższej rodziny oraz wszelkiej pomyślności - czytamy na stronie UM w Kutnie.

Złote gody. Jak otrzymać medal?

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kutnie wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Następnie wnioski są przesyłane do urzędu wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura trwa od 4 do 6 miesięcy.

Pary, które szczęśliwie doczekały jubileuszu Szmaragdowych (55-lecie), Diamentowych (60-lecie) czy następnych godów również mogą zgłaszać taki fakt do USC. Podczas zorganizowanej uroczystości Jubilaci otrzymują listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Kutna. Więcej informacji pod numerem tel. 24 254 28 84.