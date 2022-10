Rak piersi. Gdzie naleźć informację o bezpłatnych badaniach profilaktycznych i leczeniu w ramach NFZ?

Rak piersi to choroba, która może dotknąć każdą kobietę. Chorują zarówno mieszkanki dużych miast jak i wsi oraz miasteczek. Wszędzie jednak dostępna jest profilaktyka oraz leczenie raka piersi bezpłatnie w ramach NFZ.

Rak piersi wcześnie wykryty jest wyleczalny. Dlatego oprócz badania ważna jest profilaktyka, czyli regularne samobadanie piersi oraz mammografia. To badanie dostępne jest nie tylko w Łodzi, ale też w małych miejscowościach. Bezpłatną mammografię w ramach NFZ mogą wykonać kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które nie robiły jej w ciągu ostatnich dwóch lat. Kobiety z grup ryzyka mogą ją zrobić bezpłatnie co roku.

Nawet do małych gmin dojeżdżają mobilne mammobusy. Listę ich postojów na każdy miesiąc znajdziemy na stronie internetowej łódzkiego oddziału NFZ nfz-lodz.pl. W październiku mammobusy odwiedzą: