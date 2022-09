Radni zdecydowali o dołożeniu pieniędzy do przebudowy kompleksu sportowego przy SP nr 9 w Kutnie

Przypomnijmy Miasto Róż otrzymało 5 milionów złotych dofinansowania na ten cel. Jak się jednak okazało jest to kwota niewystarczająca, bo jedyna oferta, jaka wpłynęła do Urzędu Miasta w trakcie przetargu opiewa na prawie 6,5 mln zł. Złożyła ją firma ADA – LIGHT Sp. z o.o. z powiatu gostynińskiego.

- Rozbudowa infrastruktury sportowej będzie służyć zarówno wychowankom największej placówki oświatowej w mieście jak i mieszkańcom. Obiekt będzie otwarty dla trenujących – podkreśla Zbigniew Burzyński prezydent Kutna.

Celem inwestycji jest wybudowanie przy Szkole Podstawowej nr 9 nowoczesnego kompleksu sportowego z różnego typu boiskami. Dotychczasowy plac do gry zastąpi boisko ze sztuczną nawierzchnią z nowymi bramkami, piłkochwytami i wyznaczonymi liniami do różnego rodzaju gier zespołowych. Wytyczone będzie m.in. boisko do baseballu, do którego zakupione będą także specjalne tunele treningowe. Dodatkowo powstać ma boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce do gry w badmintona. Ponadto przebudowane będą bieżnie proste i okrężne, miejsca do skoku w dal i trójskoku.