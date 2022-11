Przekroczenia prędkości i pijani kierowcy. Kutnowska policja podsumowała akcję "Wszystkich Świętych"

Podczas działań na kutnowskich drogach odnotowano 16 zdarzeń drogowych, w których 4 osoby zostały ranne. To jest o cztery zdarzenia drogowe mniej niż w zeszłym roku. Policjanci ujawnili 58 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Dwóch z nich przekroczyło prędkość powyżej 50km/h w terenie zabudowanym i straciło prawo jazdy. Przebadanych zostało ponad 260 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Siedmiu z nich odważyło się na jazdę samochodem na tak zwanym podwójnym gazie.

- Ruch w okolicy cmentarzy był umiarkowany, największe jego natężenie przypadło oczywiście w dzień Wszystkich Świętych. Dało się jednak zauważyć, że wizyty na grobach zostały rozłożone na kilka dni, co przełożyło się na porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym w dniu 1 listopada, bowiem tego dnia odnotowaliśmy tylko jedną kolizję drogową - mówi kom. Edyta Machnik, oficer prasowy KPP w Kutnie. - Dziękujemy zarówno kierowcom, jak i pieszym za cierpliwość podczas chwilowych utrudnień w ruchu i stosowanie się do wydawanych poleceń. Wszystko to usprawniło pracę policjantom i miało wpływ na bezpieczeństwo.