Przegląd prasy z lipca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Kutnie?

Przegląd lipca 2023 w Kutnie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepszy pediatra w Łódzkiem. Zobacz TOP 20 pediatrów polecanych przez użytkowników portalu znanylekarz.pl Który pediatra jest najlepszy w Łódzkiem? Wybór lekarza dla dzieci często spędza rodzicom sen z powiek. Każdemu zależy na tym, by ich dzieckiem zajmował się najlepszy specjalista. Zobacz listę najlepiej ocenianych specjalistów w serwisie Znanylekarz.pl. 📢 Nawiedzone miejsca na Pomorzu. Drzwi, których bał się cały Gdańsk, potwór z jeziora, mieszkanie mordercy i inne Na Pomorzu nie brak niepokojących miejsc, z którymi wiążą się historie o seansach spirytystycznych, tajemniczych organizacjach i potworach, czasem w ludzkiej skórze. Czy wiecie, które drzwi budziły grozę wśród mieszkańców Gdańska albo który szczeciński park był dawniej cmentarzem? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej przerażających, nawiedzonych i paranormalnych miejsc nad Bałykiem, od Gdańska do Szczecina.

📢 Otwieram wino ze swoją dziewczyną... . Szalony koncert Sidneya Polaka w Sieradzu ZDJĘCIA To było istne szaleństwo! Pierwszy dzień Open Hair Festival 2023 w Sieradzu zwieńczył fantastyczny koncert Sidneya Polaka. Artysta porwał swoim brawurowym występem publiczność, która razem z nim śpiewała choćby nieśmiertelne "Otwieram wino ze swoją dziewczyną... ". Koncert miał miejsce na scenie ustawionej na Wzgórzu Zamkowym.

Prasówka sierpień Kutno: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Kutna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsi kardiolodzy w Łódzkiem. Zobacz kogo polecają pacjenci Nadciśnienie, wady serca, arytmia, ból w klatce piersiowej - z tymi chorobami i objawami trzeba zgłosić się do kardiologa. Szukasz najlepszego dla siebie specjalisty w Łódzkiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych kardiologów w serwisie Znanylekarz.pl.

📢 Ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Trwają ostatnie przygotowania. Gdzie? Kiedy? Jaką suknię wybrała panna młoda? ZDJĘCIA, FILM Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" tuż przed ślubem. Para seniorów opowiedziała nam o ostatnich przygotowaniach. Gdzie? Kiedy? Jak będzie wyglądała impreza? Kto się na niej pojawi? Jaką suknię i biżuterię wybrała panna młoda? 📢 Ślub Adrianny i Michała z programu Rolnik szuka żony. Młoda para przyjechała do kościoła karetą. Czekało na nich 200 osób ZDJĘCIA, VIDEO Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka, którzy poznali się ponad rok temu na planie programu Rolnik szuka żony i zakochali w sobie powiedzieli sobie tak. Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Na uroczystość przybyło ponad dwieście osób. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą. Zobaczcie, jak cudownie wyglądali.

📢 10. urodziny Skansenu Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku. Był tort, muzyka i tańce! ZDJĘCIA Skansen "Łęczycka Zagroda Chłopska" w Kwiatkówku ma już 10 lat. Z tej okazji Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi przygotowało bezpłatne atrakcje na turystów. Nie zabrakło jubileuszowego tortu, pokazów rzemieślniczych oraz występów zespołu ludowego. 📢 Najlepszy chirurg w Łódzkiem. Zobacz TOP 20 specjalistów polecanych przez użytkowników portalu znanylekarz.pl Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl.

📢 Tych osób szuka policja w Łódzkiem! Jechali po pijaku lub po innych używkach ZDJĘCIA Oto najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu lub innych używkach. Są poszukiwani przez łódzką policję i podległe jej jednostki w terenie. Zobaczcie, może kogoś z nich rozpoznacie?

📢 W sobotę wybory Mister Supranational 2023. Kto reprezentuje Polskę? ZDJĘCIA WSZYSTKICH PRZYSTOJNIAKÓW W sobotę 15 lipca w Nowym Sączu odbędą się wybory Mister Supranationa2023. Polskę reprezentować będzie Daniel Tracz. A my mamy dla Was zdjęcia wszystkich przystojniaków, którzy powalczą o tytuł najprzystojniejszego mężczyzny świata. Jest ich 26. 📢 Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Burzyńskiego, prezydenta Kutna. Zobacz ile zarobił i jak wysokie ma oszczędności Ile wart jest majątek Zbigniewa Burzyńskiego, prezydenta Kutna? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok. 📢 Uśmiech Dziecka. Zobaczcie, kto ma największą szansę na wygraną w Łódzkiem w kategorii MALUSZKI DO 2 LAT na dzień przed finałem ZDJĘCIA Uśmiech Dziecka. Zobaczcie, kto wygrywa w Łódzkiem. Z okazji Dnia Dziecka stworzyliśmy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukazały się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK oraz wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu. Nowością w naszej akcji jest główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. Głosowanie będzie trwać do środy, 12 lipca do godz. 21:30.

📢 Działki ROD w Łęczycy i Kutnie. Ile kosztują? AKTUALNE OFERTY do 42 tys. zł Każdy chce od czasu do czasu odpocząć w otoczeniu zieleni. Dla mieszkańców bloków rozwiązaniem są m.in. rodzinne ogródki działkowe. Sprawdziliśmy najnowsze oferty działek na sprzedaż w pow. łęczyckim i kutnowskim. Szczegóły w galerii. 📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE.

📢 Oto najlepsi ginekolodzy w Łodzi i okolicach. Zobacz kogo polecają pacjentki Najlepszy ginekolog w Łodzi i okolicach. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie. 📢 Uwaga! Ci złodzieje mogą cię okraść. Grasują w województwie łódzkim. Zobaczcie ich zdjęcia i miejcie się na baczności! Oto złodzieje, którzy nadal grasują w województwie łódzkim. Mogą cię okraść w sklepie na zakupach, w tramwaju, lub włamać się do twojego domu, gdy jesteś w pracy lub na urlopie. Zobaczcie ich zdjęcia i miejcie się na baczności!

📢 Wybuch butli gazowej w gminie Bełchatów. 41-letnia kobieta została ranna. W wyniki eksplozji dom został całkowicie zniszczony ZDJĘCIA Wybuch butli gazowej w gminie Bełchatów. W wyniku eksplozji 41-letnia kobieta została ranna i z rozległymi oparzeniami trafiła do szpitala. Dom jednorodzinny w wyniku eksplozji został całkowicie zniszczony. Siła wybuchu rozrzuciła szczątki budynku w promieniu kilkudziesięciu metrów. ZDJĘCIA

