Przegląd prasy z Kutna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.11.2023

Kutnowscy policjanci zatrzymali 34-latka, który posiadał przy sobie prawie 60 gramów amfetaminy. Mężczyzna wraz z kolegami hucznie imprezował w jednym z kutnowskich mieszkań. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia.

Zoo Borysew powitało nowego mieszkańca. Z ogrodu zoologicznego z Francji dotarła do Borysewa gereza - to małpa z rodziny koczkodanowatych z charakterystycznymi długimi włosami przypominającymi płaszcz. Sam – bo tak ma na imię nowy mieszkaniec zoo – dołączy niebawem do innej gerezy George’a, który od 3 lat czekał na towarzysza zabawy.