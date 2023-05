Przegląd prasy z Kutna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.05.2023

Łodzianka Adrianna Jasiaczek szykuje się do ślubu z Michałem Tyszką. Para poznała się w dziewiątej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Trwają przygotowania do ich ślubu. Niedawno wzięli udział w romantycznej sesji zdjęciowej. Fani są zachwyceni wykonanymi kadrami. Nie mają wątpliwości, co do tego, że zaprezentowane przez narzeczonych zdjęcia pokazują, że miłość bije od nich na kilometr.

Znamy laureatów konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa łódzkiego. Uczniowie z powiatu kutnowskiego zdobyli cztery tytuły laureata. Zgodnie po dwa mają dwie szkoły z Kutna - "9" i "1".