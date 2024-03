Przegląd prasy z Kutna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.03.2024

Wyparzanie wrzątkiem warzyw i owoców to niezmiernie popularna czynność kuchenna. Wiele osób stosuje tę metodą nie tylko w przypadku pomidorów czy cytryny. Czy jest jednak skuteczna i w ogóle konieczne? Zobacz, kiedy taki sposób przygotowania produktów do jedzenia ma sens.

Gdy pojawiają się objawy tego raka, często świadczą o zaawansowanej fazie jego rozwoju. Coraz częściej chorują i umierają na niego dwudziestolatki. Tymczasem badania w kierunku są bezpłatne i wciąż zbyt mało popularne. W pełni wyleczalne jest wykrycie nowotworu w początkowym stadium choroby, dlatego konieczne jest zachęcanie do testów. Zobacz, kiedy go zrobić i jak się przygotować.

In vitro znów będzie finansowane ze środków państwa. Jak przekazała minister zdrowia Izabela Leszczyna, obecnie zespół ekspertów w ministerstwie opracowuje zasady konkursowe dla placówek medycznych.

Prasówka 19.03 Kutno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Palenie tytoniu to choroba. Ale jeśli ktoś już pali, ma prawo oczekiwać profesjonalnej pomocy, tak samo, jak osoba z cukrzycą, nowotworem czy złamaną nogą – powiedział PAP internista i kardiolog prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski. Dodał, że ośrodków leczących to uzależnienie brak, za co odpowiada państwo.