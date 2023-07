Przegląd prasy Kutno 4.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kutnie

Prasówka Kutno 4.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nowy wygląd zyskają kolejne gruntowe drogi w mieście. Czereśniowa i Boczna to ulice zlokalizowane w północno-zachodniej części miasta w pobliżu ul. Granicznej. To właśnie one zostaną wyremontowane.