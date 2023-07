Przegląd prasy Kutno 21.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kutnie

Tragiczne popołudnie na zbiorniku Jeziorsko w Zaspach Miłkowskich na krańcu gminy Warta. Utonął tam 24-letni mężczyzna. Nie udało się go uratować mimo trwającej około 50 minut reanimacji.

Czosnek sadzi się w dwóch terminach – jesienią lub wiosną – i właśnie od terminu sadzenia zależy pora jego wykopywania. Czosnek ozimy wykopuje się wcześniej, wiosenny później. Podpowiadamy, kiedy to zrobić i jak rozpoznać, czy czosnek jest już gotowy do wykopania. Sprawdźcie też, co z nim dalej zrobić i jak suszyć, żeby był trwały. Instrukcja krok po kroku.