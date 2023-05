Przegląd prasy Kutno 12.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kutnie

W Walewie (gm. Daszyna) samochód przewożący butle z gazem uderzył w osobówkę. Na szczęście nie doszło do tragedii.

19-letni mieszkaniec gminy Warta przyznał się do zamordowania 16-latki z Domu Dziecka w Tomisławicach. Ogłoszono mu zarzuty popełnienia morderstwa i próby pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzi "Dziennik Łódzki", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Dzisiaj prezentujemy liderów w głosowaniu Czytelników w kategorii Koła Gospodyń Wiejskich w województwie łódzkim. Laureaci pierwszych miejsc awansują do etapu wojewódzkiego. Koniec głosowania już we wtorek, 16 maja o godzinie 20:30.

Dziesięć nowych furgonów wyposażonych m.in. w wagi samochodowe, testery diagnostyczne, sonometry, dymomierze oraz kamery endoskopowe trafiło do Inspekcji Transportu Drogowego. To kolejne pojazdy, w które w ostatnich latach została doposażona służba kontroli drogowej.

Koperek to młode pędy kopru ogrodowego. Ta roślina jest łatwa w uprawie – urośnie zarówno w ogrodzie, jak i doniczce na balkonie. Świeży koperek można mieć przez cały sezon w zasięgu ręki. Najsmaczniejsze i najczęściej używane są właśnie młode gałązki, ale również wyrośnięte i kwitnące pędy są bardzo pożyteczne, bo przydają się m.in. do domowych kiszonek i marynat. Radzimy, kiedy siać koperek i co trzeba mu zapewnić, żeby dobrze rósł.