Przegląd prasy 4.08.2023 Kutno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kutna

Niecodzienna nieruchomość została wystawiona na sprzedaż w Łódzkiem. Do kupienia jest… Zagroda Młynarska w Uniejowie. Chętny do nabycia kompleksu muzealno-noclegowego musi wyłożyć co najmniej 5 mln zł. Uniejów ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony w tej sprawie. Jakie szczegóły?

Dziewczyny Lata Term Poddębice. Rusza sympatyczna akcja wielkiej wodnej atrakcji w Łódzkiem oraz naszej redakcji. Na pierwsze uczestniczki wspólnej zabawy czekamy już w najbliższą niedzielę. Podzielicie się uśmiechem?