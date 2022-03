Przegląd prasy 2.03.2022 Kutno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kutna

Jest szansa na to, aby w Kutnie po 30. latach znów można było zdawać egzamin na prawo jazdy! Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zabezpieczył w budżecie niemal 2 miliony złotych na utworzenie filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kutnie. Na tą inwestycję mieszkańcy czekali od lat.

Na terenie garnizonu łódzkie zakończyły się ferie zimowe, a dzieci wróciły do nauki stacjonarnej w szkołach. To świetna okazja, aby rozpocząć działania profilaktyczne w celu uświadamiania młodych ludzi na temat zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5V0304PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5V0291PL Tablet LENOVO

etui typu book cover z klawiaturą do tabletu samsu…

Book Cover Keyboard do Galaxy Tab S7 EF-DT630UBEGEU Etui SAMSUNG

"Do obwodu czernihowskiego weszły białoruskie wojska" - poinformował rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej Witalij Kyryłow. Informację tę podała na Twitterze także Rada Najwyższa Ukrainy, czyli tamtejszy jednoizbowy parlament. Ukraińskie władze nie odniosły się jeszcze do tych doniesień.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do 31 marca można zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Kutna w dziedzinie kultury. To coroczne wyróżnienie, które honoruje zasłużonych działaczy kultury i artystów w Mieście Róż.

Co teraz pyli? Jeśli jesteś alergikiem jest to dla Ciebie bardzo ważna informacja. W okresie pyleń alergicy muszą zwracać szczególną uwagę na pogodę. Sprawdź kalendarz pyleń oraz monitoruj stale prognozę pogody, by móc lepiej wykorzystać czas w okresie alergicznym. Jaka będzie pogoda w najbliższym czasie w Kutnie?

Dzisiaj w biurze prasowym posła i wiceministra edukacji Tomasza Rzymkowskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona pomocy dla uchodźców z Ukrainy pt. "Co możesz zrobić dla Ukrainy jako polski cywil?". Parlamentarzysta apelował o pomoc Ukrainie, ale także o zachowanie spokoju i walkę z dezinformacją.