Przegląd prasy 2.06.2023 Kutno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kutna

W im młodszym wieku zostanie rozpoznana cukrzyca typu 2 tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia demencji – do takich wniosków doszli naukowcy z Baltimore. Okazało się, że stan przedcukrzycowy nie ma na to wpływu i nie skazuje danej osoby na wystąpienie cukrzycy. Jednak jeśli zachorujesz na cukrzycę w młodym wieku ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych wzrasta trzykrotnie. Cukrzyca zaburza funkcjonowanie całego organizmu, a także dopływ krwi i tlenu do mózgu. Możesz zapobiec jej rozwojowi.