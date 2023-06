Przegląd prasy 13.06.2023 Kutno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kutna

Prasówka Kutno 13.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Trwa proces 6 byłych policjantów z Piątku pod Łęczycą, którzy swoje ofiary bili pięściami, okładali pałkami, wywozili w odległe miejsca i porzucali. Jedna z nich została tak skatowana, że zmarła. Główny oskarżony to 35-letni Kamil C., który usłyszał 20 zarzutów. Według śledczych, to właśnie on odznaczał się wyjątkową brutalnością wobec zatrzymanych. Jednego z nich, 30-letniego Marcina K., tak pobił, że ten wkrótce zmarł. Sprawcy grozi do 25 lat więzienia.