Przegląd prasy 1.03.2024 Kutno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kutna

1 marca 2024 wchodzą w życie zmiany w realizacji recept. Farmaceuta nie będzie już wyliczał ilości wydawanego leku. Zrobi to za niego specjalny system informatyczny. Zmiana dotyczy przede wszystkim osób chorujących przewlekle, które przyjmują leki na stałe. Czy nowe rozwiązanie ułatwi wykupywanie leków? Okaże się już jutro.

Multikino Złote Tarasy, osiem sal kinowych i ponad 2300 osób, które przedpremierowo oglądały film „Diuna: Cześć druga” – to największa premiera filmowa, która odbyła się w Polsce.

Firma AMZ Kutno wyposaży Wojsko Polskie w nowoczesne, pływające transportery rozpoznawcze. W środę 28 lutego podpisano w Kutnie stosowną umowy między Agencją Uzbrojenia a AMZ Kutno. Docelowo do polskiej armii w ciągu 10 lat trafi prawie 300 transporterów.

Prasówka 1.03 Kutno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tym razem Dzień Kobiet musi być wyjątkowy! Ulubione damskie święto przypada w tym roku w piątek, co stwarza idealną okazję na zorganizowanie ciekawej wycieczki. Sprawdziliśmy, do których europejskich miast można wybrać się na city break za bezcen – propozycji jest naprawdę sporo, a ceny biletów w obie strony rozpoczynają się od ok. 150 zł.