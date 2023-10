Przedszkola w Kutnie w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Kutnie?

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Przedszkola niepubliczne w Kutnie działają według przepisów, które określono w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie.